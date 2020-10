Xiaomi потроллила Apple за отсутствие зарядки в коробке с iPhone

В своём официальном аккаунте в Twitter китайская компания опубликовала ролик с распаковкой флагманского смартфона Mi 10T Pro. В нём показано, как человек открывает коробку и видит в ней комплектное зарядное устройство. Xiaomi сопроводила ролик надписью «Don't worry, we didn't leave anything out of the box with the #Mi10TPro» («Не волнуйтесь, мы не забыли ничего положить в коробку с #Mi10TPro»).