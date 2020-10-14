Телефоны
Сегодня 21:01
Xiaomi потроллила Apple за отсутствие зарядки в коробке с iPhone
В комплекте с Mi 10T Pro будет идти зарядка
Вчера Apple представила новые iPhone 12. Как оказалось, компания не будет поставлять вместе с этими смартфонами зарядное устройство и наушники. В коробке с айфонами будет лежать только кабель Lightning и документация. В связи с этим Xiaomi решила потроллить конкурента.
В своём официальном аккаунте в Twitter китайская компания опубликовала ролик с распаковкой флагманского смартфона Mi 10T Pro. В нём показано, как человек открывает коробку и видит в ней комплектное зарядное устройство. Xiaomi сопроводила ролик надписью «Don't worry, we didn't leave anything out of the box with the #Mi10TPro» («Не волнуйтесь, мы не забыли ничего положить в коробку с #Mi10TPro»).
Apple объяснила своё решение убрать зарядное устройство и наушники из комплекта заботой о природе. Однако аналитики полагают, что компания на самом деле сэкономила.