Xiaomi пожадничала и установила старый процессор в новый недорогой смартфон

Информации о новом Redmi Y3 совсем немного. Известно, что его камера получит 32 Мп, а батарея 4000 мА·ч. Ходили слухи, что смартфон будет работать на Snapdragon 632 или 636. Однако они не подтвердились: Geekbench показала, что основой смартфона станет Snapdragon 625. Этот процессор не самый медленный, но тот же Snapdragon 632 работал бы быстрее.

Недавно Redmi показали видео, где спускают Y3 по лестнице, дабы доказать, что смартфон прочный. Действительно ли это так, узнаем после 24 апреля, когда состоится презентация модели.