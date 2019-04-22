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Вчера 20:50

Xiaomi пожадничала и установила старый процессор в новый недорогой смартфон

Redmi Y3 будет работать на процессоре 2016 года
Новый смартфон Redmi Y3 от суббренда Xiaomi выйдет не с самым новым процессором. В базе данных Geekbench нашли доказательства того, что телефон будет работать на Snapdragon 625, вышедшем три года назад.

Информации о новом Redmi Y3 совсем немного. Известно, что его камера получит 32 Мп, а батарея 4000 мА·ч. Ходили слухи, что смартфон будет работать на Snapdragon 632 или 636. Однако они не подтвердились: Geekbench показала, что основой смартфона станет Snapdragon 625. Этот процессор не самый медленный, но тот же Snapdragon 632 работал бы быстрее.

Недавно Redmi показали видео, где спускают Y3 по лестнице, дабы доказать, что смартфон прочный. Действительно ли это так, узнаем после 24 апреля, когда состоится презентация модели.

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