Xiaomi позволит выбрать процессор в новом флагманском смартфоне

Сообщается, что Xiaomi выпустит стандартный Redmi K40 с Dimensity 1200, стандартный Redmi K40 со Snapdragon 888 и Redmi K40 Pro со Snapdragon 888. Другие источники предполагают, что расклад может быть иной: стандартный Redmi K40 с Dimensity 1200, Redmi K40 Pro со Snapdragon 888 и K40 Pro Zoom edition со Snapdragon 888.

Если верить информации в интернете, то цены на смартфон с Dimensity 1200 будут начинаться с 2299 юаней (около 26 тысяч рублей). Стоимость Redmi K40 со Snapdragon 888 будет начинаться с 2999 юаней (около 34 тысяч рублей).