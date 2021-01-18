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Сегодня 16:03
Xiaomi позволит выбрать процессор в новом флагманском смартфоне
Snapdragon 888 или Dimensity 1200
Сетевые источники сообщили, что грядущая серия Redmi K40 будет состоять из трёх моделей. Две из них будут построены на процессоре Snapdragon 888, а третья — на Dimensity 1200. Причём версия с чипом MediaTek будет немного дешевле. Покупатель сможет выбрать, смартфон с каким процессором ему приобрести.
Сообщается, что Xiaomi выпустит стандартный Redmi K40 с Dimensity 1200, стандартный Redmi K40 со Snapdragon 888 и Redmi K40 Pro со Snapdragon 888. Другие источники предполагают, что расклад может быть иной: стандартный Redmi K40 с Dimensity 1200, Redmi K40 Pro со Snapdragon 888 и K40 Pro Zoom edition со Snapdragon 888.
Если верить информации в интернете, то цены на смартфон с Dimensity 1200 будут начинаться с 2299 юаней (около 26 тысяч рублей). Стоимость Redmi K40 со Snapdragon 888 будет начинаться с 2999 юаней (около 34 тысяч рублей).