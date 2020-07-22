Xiaomi предлагает в России POCO F2 Pro со скидкой

В обычное время POCO F2 Pro в версии с 8 ГБ + 256 ГБ стоит 49 990 рублей. Со скидкой по промокоду «MISTOREPOCO» смартфон можно купить за 45 990 рублей, то есть на 4000 дешевле. Скидка действует только сегодня.

POCO F2 Pro оснащён 6,67-дюймовым AMOLED-экраном разрешением FHD+. Ёмкость аккумулятора устройства составляет 4700 мАч. Есть и поддержка быстрой проводной зарядки мощностью 30 Вт. Полностью зарядить смартфон можно за 63 минуты. Камера у POCO F2 Pro четырёхмодульная: датчики на 64, 13, 5 и 2 Мп. Есть селфи-камера на выдвижном модуле.

Стоит отметить, что 45 990 рублей — самая низкая цена в официальной рознице. В «серой», конечно, можно найти дешевле, но ненамного.