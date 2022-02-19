Xiaomi предложила автоматически сообщать таксистам о разряженном смартфоне, чтобы они приезжали быстрее

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Xiaomi предложила автоматически сообщать таксистам о разряженном смартфоне, чтобы они приезжали быстрееНовый патент компании
Xiaomi запатентовала любопытную технологию: заказы в такси будут отдаваться в первую очередь тем, у кого смартфон вот-вот разрядится. Наверняка, каждый из нас оказывается в такой ситуации.
В патенте Xiaomi описывается взаимодействие с самым популярным китайским агрегатором такси DiDi. В России этот сервис, кстати, тоже есть.
Система DiDi работает очень просто. С включённым GPS пользователь выбирает через приложение вид машины и ждёт водителя. Иногда ожидание может затянуться. И ожидание может быть критичным для людей, у которых разряжается смартфон.
Согласно патенту Xiaomi, при бронировании система сообщит водителю, сколько батареи осталось в смартфоне пользователя. Таким клиентам будет отдан самый высокий приоритет.
Пока это лишь патент, и неясно, будет ли он внедрён в жизнь.
Источник: XiaomiToday