Xiaomi предложила россиянам обменять старые смартфоны на новые

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Xiaomi предложила россиянам обменять старые смартфоны на новыеНо только определённые модели
Xiaomi объявила акцию, в рамках которой российские пользователи могут обменять свои старые смартфоны на более новые. В частности, компания готова принять пять смартфонов серии Mi 10 и дать за это новые Xiaomi 11T 8/128 Гб синего цвета.
Вот список моделей, которые принимает Xiaomi:
- Mi 10 Lite
- Mi 10 Youth
- Mi 10T
- Mi 10T Lite
- Mi 10i
Если модели нет в списке, значит она не участвует в акции.
Чтобы обменять смартфон, нужно убедиться, что он находится в идеальном состоянии, и заполнить данную форму. Компания свяжется с выбранными кандидатами в Telegram для уточнения необходимых вопросов и, если всё хорошо, то расскажет как получить новый смартфон.