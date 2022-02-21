Xiaomi предложила россиянам обменять старые смартфоны на новые

Вот список моделей, которые принимает Xiaomi:

Mi 10 Lite

Mi 10 Youth

Mi 10T

Mi 10T Lite

Mi 10i

Если модели нет в списке, значит она не участвует в акции.

Чтобы обменять смартфон, нужно убедиться, что он находится в идеальном состоянии, и заполнить данную форму. Компания свяжется с выбранными кандидатами в Telegram для уточнения необходимых вопросов и, если всё хорошо, то расскажет как получить новый смартфон.