Телефоны
Сегодня 16:58
Xiaomi предложит при покупке смартфона Mi 11 две версии — с зарядкой и без
Отдельно зарядка стоит копейки
Недавно Xiaomi подтвердила, что вслед за Apple не будет класть в коробку с новым смартфоном зарядное устройство. Сегодня на презентации Mi 11 компания объявила, что будет предлагать покупателям два варианта комплектации устройства.
Основатель Xiaomi Лэй Цзюнь (Lei Jun) сказал, что пользователи смогут купить набор Mi 11 с отдельным зарядным устройством. В него будет включён GaN адаптер мощностью 55 Вт. Обе версии будут продаваться по одинаковой цене.
Цзюнь выразил надежду, что у многих пользователей уже есть зарядка дома, и они выберут стандартную версию Xiaomi Mi 11 без адаптера в коробке. Так компания хочет сделать шаг в сторону заботы об окружающей среде.
Само зарядное устройство стоит недорого. Оценено в Китае в 99 юаней (чуть больше тысяч рублей). У Apple, например, адаптер питания USB-C мощностью 20 Вт предлагается в России почти за две тысячи рублей.