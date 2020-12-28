Xiaomi предложит при покупке смартфона Mi 11 две версии — с зарядкой и без

Основатель Xiaomi Лэй Цзюнь (Lei Jun) сказал, что пользователи смогут купить набор Mi 11 с отдельным зарядным устройством. В него будет включён GaN адаптер мощностью 55 Вт. Обе версии будут продаваться по одинаковой цене.

Цзюнь выразил надежду, что у многих пользователей уже есть зарядка дома, и они выберут стандартную версию Xiaomi Mi 11 без адаптера в коробке. Так компания хочет сделать шаг в сторону заботы об окружающей среде.

Само зарядное устройство стоит недорого. Оценено в Китае в 99 юаней (чуть больше тысяч рублей). У Apple, например, адаптер питания USB-C мощностью 20 Вт предлагается в России почти за две тысячи рублей.