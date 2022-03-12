Бюджетные смартфоны Xiaomi стали роскошнее: представлен Redmi 10C с 128 ГБ и Snapdragon 680

Redmi 10C оснащён процессором Snapdragon 680 и 6,71-дюймовым дисплеем с вырезом для селфи-камеры. В основной блок камеры входит датчик на 50 Мп. Redmi 10C выйдет в чёрном, синем и зелёном цветах и имеет два варианта памяти — 4 ГБ+ 64 ГБ и 4 ГБ + 128 ГБ по цене примерно $190 и $210 соответственно. Xiaomi не опубликовала остальные характеристики Redmi 10C, но сообщила, что смартфон уже доступен в Нигерии.

Скорее всего, в Индии этот смартфон выйдет под именем Redmi 10. Под каким названием аппарат выйдет в России и выйдет ли, неясно.