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Xiaomi представила бюджетный смартфон Poco с экзотическим процессором

Poco C40
Глобальный запуск смартфона Xiaomi Poco C40 намечен на 16 июня. Тем не менее, вьетнамское подразделение бренда уже сегодня официально представило бюджетный смартфон.
Xiaomi представила бюджетный смартфон Poco с экзотическим процессором

Poco C40 оснащён 6,71-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением 1560 x 720 пикселей (HD+), частотой обновления 60 Гц и пиковым уровнем яркости 400 нит. В качестве аппаратной основы выступила экзотическая SoC JLQ JR10. Это первый смартфон известного бренда с таким чипом. Что касается программного обеспечения, то здесь установлен Android 11.

Что касается камеры, то на задней панели установлены два датчика: на 13 Мп и 2 Мп (сенсор глубины). На передней панели есть 5-мегапиксельная камера для селфи и видеозвонков. Устройство питает аккумулятор ёмкостью 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт.

Стоимость телефона во Вьетнаме составляет 3 490 000 донгов (около 9000 рублей).

Источник:Gizmochina
Теги:
#Xiaomi
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#POCO
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