Xiaomi представила бюджетный смартфон Poco с экзотическим процессором

Poco C40 оснащён 6,71-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением 1560 x 720 пикселей (HD+), частотой обновления 60 Гц и пиковым уровнем яркости 400 нит. В качестве аппаратной основы выступила экзотическая SoC JLQ JR10. Это первый смартфон известного бренда с таким чипом. Что касается программного обеспечения, то здесь установлен Android 11.

Что касается камеры, то на задней панели установлены два датчика: на 13 Мп и 2 Мп (сенсор глубины). На передней панели есть 5-мегапиксельная камера для селфи и видеозвонков. Устройство питает аккумулятор ёмкостью 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт.

Стоимость телефона во Вьетнаме составляет 3 490 000 донгов (около 9000 рублей).