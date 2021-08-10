Xiaomi представила долгожданный флагман с подэкранной камерой Mi Mix 4

Смартфон оснащён AMOLED-экраном диагональю 6,67 дюйма. Он защищён стеклом Corning Gorilla Glass Victus. Разрешение спрятанной под дисплеем фронтальной камеры составляет 20 Мп.

Аппаратной основой Xiaomi Mi Mix 4 стал процессор Qualcomm Snapdragon 888+. Устройство питает аккумулятор ёмкостью 4500 мАч. Он поддерживает проводную зарядку мощностью до 120 Вт. При этом корпус смартфона не будет разогреваться выше 37° при зарядке. Мощность беспроводной зарядки достигает 50 Вт.

В основной камере у Xiaomi Mi Mix 4 установлен 108-Мп датчик изображения. Его дополняют телефото модуль на 8 Мп и широкоугольный модуль на 13 Мп. Смартфон обеспечивает 50-кратное приближение при съёмке.