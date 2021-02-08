Xiaomi представила флагманский смартфон Mi 11 за пределами Китая

Напомним, Xiaomi Mi 11 оснащён процессором Snapdragon 888, предлагается 8 ГБ оперативной и до 256 ГБ постоянной памяти. Экран у смартфона 6,8-дюймовый, имеет разрешение 1440p и частоту обновления до 120 Гц. В камере у Mi 11 есть 108-Мп датчик, его дополняют ультраширокоугольный модуль с сенсором на 13 Мп и «телемакрокамера» на 5 Мп. Селфи-камера тут 20-Мп. Устройство имеет аккумулятор ёмкостью 4600 мАч и поддерживает зарядку мощностью 55 Вт по кабелю.

Цены на Mi 11 начинаются с 749 евро (около 70 тысяч рублей по текущему курсу). Точная дата запуска смартфона в России пока неизвестна.