Xiaomi представила флагманский смартфон — «короля среди Android-устройств»

Xiaomi Mi 11 Pro получил топовый процессор Snapdragon 888, 6,81-дюймовый экран частотой обновления 120 Гц и разрешением 3200 x 1440 пикселей, аккумулятор ёмкостью 5000 мАч. Батарея здесь больше, чем в обычном Mi 11 — там было 4600 мАч. Благодаря 67-Вт быстрой зарядке, смартфон Mi 11 Pro можно зарядить до 100% за 36 минут. Беспроводная зарядка поддерживает такую же мощность. Толщина корпуса аппарата, кстати, составляет всего 8,53 мм. Этого удалось добиться с помощью новой технологии батареи.

Зарядное устройство, по умолчанию не входит в комплект поставки Xiaomi Mi 11 Pro, но если оно очень нужно, то его можно получить бесплатно.

Что касается камеры, то Xiaomi Mi 11 Pro получил датчик изображения GN2 на 50 Мп. Также у смартфона есть в основной камере 13-Мп ультраширокоуголка, 8-Мп перископный модуль и 20-Мп фронталка.

Смартфон защищён от воды по стандарту IP68 (впервые).

Цены на Xiaomi Mi 11 Pro начинаются с 4999 юаней (около 58 тысяч рублей).