Xiaomi представила глобальную версию недорогого 5G-смартфона Redmi

Смартфон имеет 6,5-дюймовый экран разрешением FHD+, процессор MediaTek Dimensity 800U, тройную основную камеру. Она состоит из главного датчика на 48 Мп и двух дополнительных на 8 Мп и 2 Мп. Селфи-камера тут представлена 13-Мп сенсором. Redmi Note 9T получил аккумулятор ёмкостью 5000 мАч и поддержку быстрой 18-Вт зарядки.

Помимо этой модели Xiaomi показала и ребрендинг Redmi Note 9 4G для глобального рынка — Redmi 9T. Этот смартфон оснащён процессором Snapdragon 662 и аккумулятором на 6000 мАч. Камера у него четверная (48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп).

Цены на Redmi Note 9T начинаются с 229 евро (20,7 тысячи рублей). А Redmi 9T можно будет купить за 159 евро (14,4 тысячи рублей) в версии без NFC, и за 169 евро (15,3 тысячи рублей) в версии с NFC.