Xiaomi представила игровой смартфон с удобными функциями

Black Shark 3S оснащён процессором Snapdragon 865, оперативной памятью объёмом 12 ГБ типа LPDDR5 и постоянной памятью UFS 3.1. Экран смартфона имеет диагональ 6,67 дюйма и частоту обновления 120 Гц. Также поддерживается оптимизация частоты обновления для игр.

Основная камера смартфона включает в себя три датчика: основной на 64 Мп + с ультраширокоугольной оптикой на 13 Мп + датчик глубины 5 Мп.

Black Shark 3S работает под управлением Android 10 с фирменной оболочкой Joy UI 12. Благодаря этому смартфон имеет множество полезных для геймеров функций. Он поддерживает трансляцию картинки на монитор через USB 3.0, управление голосом в играх и др.

Смартфон имеет аккумулятор ёмкостью 4720 мАч и поддерживает 65-ваттную зарядку. Версия со 128 ГБ памяти стоит $573, с 256 ГБ — $616, с 512 ГБ — $687.