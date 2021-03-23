Xiaomi представила игровые смартфоны с топовыми характеристиками

Оба смартфона имеют 6,67-дюймовый экран, обладающий частотой обновления 144 Гц. В Black Shark 4 установлен процессор Snapdragon 870, а в Pro-версии — топовый Snapdragon 888. Старший смартфон также получил продвинутую систему охлаждения.

И Black Shark 4, и Black Shark 4 Pro получили поддержку 120-Вт быстрой зарядки. Ёмкость аккумулятора при этом составляет 4500 мАч. Зарядить смартфон с 0 до 100% можно всего за 14 минут 50 секунд.

Что касается камеры, то у Black Shark 4 Pro установлен главный датчик на 64 Мп и вспомогательные на 8 Мп и 5 Мп. У обычного Black Shark 4 встроена 48-Мп камера.

Black Shark 4 за версию 6/128 ГБ стоит около $383, за 8/128 ГБ — $415, за 12/128 ГБ — $460 и за 12/256 ГБ — $505. Цены на Black Shark 4 Pro начинаются с $615. Здесь предлагается также вариант с 16 ГБ оперативной и 512 ГБ постоянной памяти за $815.