Xiaomi представила компактный GaN-зарядник на 67 Вт с тремя портами

Зарядное устройство использует третье поколение GaN. В наборе два порта USB-C и один USB-A. Каждый USB-C обеспечивает до 67 Вт мощности, а USB-A — до 22,5 Вт. Устройство поддерживает основные протоколы быстрой зарядки, включая PD3.0, PPS, QC2.0 и QC3.0, а также фирменные стандарты Xiaomi.

GaN-зарядка умеет распределять мощность между подключёнными устройствами: два порта получают 45 Вт и 22,5 Вт, три порта — 45 Вт, 12 Вт и 10 Вт. Приоритет автоматически отдается ноутбуку.

Корпус устройства выполнен из огнестойкого материала V0, вилка складывается. Встроенная защита предотвращает перегрев, короткое замыкание, перенапряжение и электростатические повреждения.