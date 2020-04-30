Xiaomi представила недорогой камерофон Redmi Note 9 и объявила европейские цены Pro-версии

Redmi Note 9 получил 6,53-дюймовый дисплей. В качестве аппаратной основы у него выступает процессор MediaTek Helio G85. Камера у смартфона четверная: состоит из датчиков на 48, 8 (ультраширокоугольный), 5 и 2 Мп. Питает устройство аккумулятор на 5020 мАч. Есть поддержка быстрой 18-ваттной зарядки. С помощью смартфона можно расплачиваться бесконтактно через NFC.

Стоимость Redmi Note 9 в версии 4 ГБ + 128 ГБ составляет $249, а в версии 3 ГБ + 64 ГБ и того $199. Телефон можно ждать в продаже с середины мая.

Что касается Redmi Note 9 Pro с 64-Мп камерой, то он оценён в $269 за версию 6 ГБ + 64 ГБ и в $299 — за 6 ГБ + 128 ГБ. Немаловажно то, что глобальная версия смартфона получила NFC-модуль.