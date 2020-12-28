Xiaomi представила новую быструю версию фирменной оболочки для смартфонов

Что касается скрытых улучшений, то новая версия оболочки теперь использует на 20% меньше памяти и тратит на 25% меньше энергии смартфона. Также компания пообещала, что MIUI будет включать в себя только нужные приложения.

В MIUI 12.5 появились новые динамические обои, изображающие горы «Четыре сестры» в Сычуане. Обои подстраиваются под актуальную погоду. Также появилось больше звуков для уведомлений. Например, можно будет выбрать звуки Африки.