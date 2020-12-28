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Сегодня 17:37

Xiaomi представила новую быструю версию фирменной оболочки для смартфонов

MIUI 12.5
Сегодня вместе со смартфоном Mi 11 компания Xiaomi представила новую версию фирменной оболочки MIUI 12.5. Она стала быстрее и безопаснее, чем предыдущие версии.

Несмотря на название, которое будто не подразумевает значительных изменений, оболочка MIUI существенно трансформировалась. Прошивка получила более эстетичное оформление. Во время презентации её сравнили с iOS и отметили, что визуальные эффекты при переходах в MIUI 12.5 такие же симпатичные.

GSMArena

Что касается скрытых улучшений, то новая версия оболочки теперь использует на 20% меньше памяти и тратит на 25% меньше энергии смартфона. Также компания пообещала, что MIUI будет включать в себя только нужные приложения.

В MIUI 12.5 появились новые динамические обои, изображающие горы «Четыре сестры» в Сычуане. Обои подстраиваются под актуальную погоду. Также появилось больше звуков для уведомлений. Например, можно будет выбрать звуки Африки.

GSMArena

С точки зрения безопасности MIUI 12.5 тоже стала лучше. Система не позволит различным приложениям получить доступ к данным пользователя и не будет сохранять пароли.

Для оформления использовано фото Equal Leaks