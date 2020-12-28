Xiaomi представила новую быструю версию фирменной оболочки для смартфонов
Несмотря на название, которое будто не подразумевает значительных изменений, оболочка MIUI существенно трансформировалась. Прошивка получила более эстетичное оформление. Во время презентации её сравнили с iOS и отметили, что визуальные эффекты при переходах в MIUI 12.5 такие же симпатичные.
GSMArena
Что касается скрытых улучшений, то новая версия оболочки теперь использует на 20% меньше памяти и тратит на 25% меньше энергии смартфона. Также компания пообещала, что MIUI будет включать в себя только нужные приложения.
В MIUI 12.5 появились новые динамические обои, изображающие горы «Четыре сестры» в Сычуане. Обои подстраиваются под актуальную погоду. Также появилось больше звуков для уведомлений. Например, можно будет выбрать звуки Африки.
GSMArena
С точки зрения безопасности MIUI 12.5 тоже стала лучше. Система не позволит различным приложениям получить доступ к данным пользователя и не будет сохранять пароли.
Для оформления использовано фото Equal Leaks