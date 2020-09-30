Xiaomi представила новые флагманские смартфоны Mi 10T
Xiaomi Mi 10T Pro оснащён массивным модулем с датчиком на 108 Мп. Смартфон имеет несколько режимов долгой экспозиции, что позволяет ему снимать звёздное небо и делать другие интересные фотографии (например, с рисунками светом). Ещё Xiaomi Mi 10T Pro умеет менять небо на снимках: например, сделать его ярче и безоблачнее. Кроме того, смартфон может добавить на фото снег и фейерверки, а также «размножить людей в кадре». Устройство может снимать в качестве 8K.
Новинка оснащена дисплеем с частотой обновления 144 Гц. Это улучшение по сравнению с февральской моделью Mi 10 Pro. Диагональ экрана новинки равна 6,67 дюйма, разрешение составляет Full HD+.
В качестве аппаратной основы для Xiaomi Mi 10T Pro выступает процессор Snapdragon 865. Ёмкость аккумулятора равна 5000 мАч, в комплекте идёт зарядное устройство мощностью 33 Вт.
Mi 10 Pro выйдет в сером, чёрном и голубом цветах. Xiaomi также выпустила для смартфона специальные антибактериальные аксессуары, в том числе чехлы.
Модель Mi 10T имеет почти те же характеристики, но камера у неё послабее — 64-Мп датчик вместо 108-Мп.
Модель Mi 10T с 6 ГБ + 128 ГБ памяти будет стоить 499 евро, а с 8 ГБ + 128 ГБ — 549 евро. Mi 10T Pro с 8 ГБ + 128 ГБ — 599 евро, а с 8 ГБ + 256 ГБ — 649 евро.
Смартфон Mi 10 Lite тоже имеет 64-Мп камеру. Выйдет в синем, розово-голубом и тёмно-сером цветах. Частота обновления экрана у смартфона достигает 120 Гц. Батарея тут чуть поменьше — 4820 мАч. Есть поддержка 5G. Устройство работает на новом процессоре Snapdragon 750G.
Mi 10 Lite в версии 6 ГБ + 64 ГБ стоит 279 евро, а в версии 6 ГБ + 128 ГБ — 329 евро.