Xiaomi представила новые флагманские смартфоны Mi 10T

Xiaomi Mi 10T Pro оснащён массивным модулем с датчиком на 108 Мп. Смартфон имеет несколько режимов долгой экспозиции, что позволяет ему снимать звёздное небо и делать другие интересные фотографии (например, с рисунками светом). Ещё Xiaomi Mi 10T Pro умеет менять небо на снимках: например, сделать его ярче и безоблачнее. Кроме того, смартфон может добавить на фото снег и фейерверки, а также «размножить людей в кадре». Устройство может снимать в качестве 8K.

Новинка оснащена дисплеем с частотой обновления 144 Гц. Это улучшение по сравнению с февральской моделью Mi 10 Pro. Диагональ экрана новинки равна 6,67 дюйма, разрешение составляет Full HD+.

В качестве аппаратной основы для Xiaomi Mi 10T Pro выступает процессор Snapdragon 865. Ёмкость аккумулятора равна 5000 мАч, в комплекте идёт зарядное устройство мощностью 33 Вт.

Mi 10 Pro выйдет в сером, чёрном и голубом цветах. Xiaomi также выпустила для смартфона специальные антибактериальные аксессуары, в том числе чехлы.