Xiaomi представила новые смартфоны Poco

Poco X3 Pro выглядит почти так же, как стандартный Poco X3. Самое главное различие тут кроется в процессоре. Snapdragon 860 — это разогнанная версия Snapdragon 855+, который когда-то был флагманским.

Также Poco X3 Pro оснащён 6,67-дюймовым экраном разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Что касается камеры, то основной датчик изображения тут 48-мегапиксельный. Дополнительный — на 8 Мп и с ультраширокоугольной оптикой. Ещё есть два сенсора на 2 Мп для макросъёмки и измерения глубины.

Poco X3 Pro питает аккумулятор ёмкостью 5160 мАч. Есть поддержка 33-Вт зарядки. Адаптер включён в комплект. Poco X3 Pro в версии 6 ГБ + 128 ГБ стоит 249 евро, а в версии 8 ГБ + 256 ГБ — 299 евро.