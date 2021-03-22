Xiaomi представила новые смартфоны Poco
Poco X3 Pro выглядит почти так же, как стандартный Poco X3. Самое главное различие тут кроется в процессоре. Snapdragon 860 — это разогнанная версия Snapdragon 855+, который когда-то был флагманским.
Также Poco X3 Pro оснащён 6,67-дюймовым экраном разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Что касается камеры, то основной датчик изображения тут 48-мегапиксельный. Дополнительный — на 8 Мп и с ультраширокоугольной оптикой. Ещё есть два сенсора на 2 Мп для макросъёмки и измерения глубины.
Poco X3 Pro питает аккумулятор ёмкостью 5160 мАч. Есть поддержка 33-Вт зарядки. Адаптер включён в комплект. Poco X3 Pro в версии 6 ГБ + 128 ГБ стоит 249 евро, а в версии 8 ГБ + 256 ГБ — 299 евро.
Poco F3 же взял аппаратное обеспечение от Redmi K40. Это 48-Мп камера, экран диагональю 6,67 дюйма с частотой обновления 120 Гц, процессор Snapdragon 870, батарея на 4520 мАч, 33-Вт зарядка. Цены на новинку начинаются с 349 евро.