Xiaomi представила новый бюджетный смартфон POCO C50

POCO C50 оснащён 6,52-дюймовым дисплеем с разрешением 1600x720 пикселей. ЖК-панель на передней панели также имеет каплевидный вырез для селфи-камеры. Сзади установлены ​​двойная камера со светодиодной вспышкой и сканер отпечатков пальцев.

Устройство питается от большой батареи ёмкостью 5000 мАч, которая поддерживает стандартную зарядку 10 Вт. Под капотом у смартфона чипсет MediaTek Helio A22, который работает в паре с 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной памяти.