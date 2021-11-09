Xiaomi представила новый бюджетный смартфон Poco M4 Pro

Poco M4 Pro получил 90-герцевый экран диагональю 6,6 дюйма. Отклик экрана составляет 240 Гц. Устройство работает на новом процессоре MediaTek Dimensity 810 5G и имеет до 8 ГБ оперативной памяти.

Для фотосъёмки у смартфона есть двухмодульная камера на 50 Мп (ширик) и 8 Мп (ультраширик). Селфи-камера представлена 16-Мп датчиком изображения.

Poco M4 Pro оснащён аккумулятором ёмкостью 5000 мАч. Компания обещает до 12 часов работы в режиме игр. У аппарата есть поддержка быстрой 33-Вт зарядки. На 100% смартфон может зарядиться за 62 минуты.

Смартфон идёт с последней версией прошивки из коробки — MIUI 12.5. Она поддерживает программное расширение оперативной памяти. Есть модуль NFC для бесконтактной оплаты.

Цены на Poco M4 Pro начинаются с 229 евро (4 ГБ + 64 ГБ). Версия 6 ГБ + 128 ГБ стоит 249 евро.