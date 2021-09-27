Xiaomi представила новый смартфон для селфи

Xiaomi Civi оснащён 6,55-дюймовым AMOLED-дисплеем с изогнутыми краями разрешением 1080 x 2400 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Селфи-камера тут представлена 32-Мп датчиком Samsung GD1. У камеры есть автофокус, двойная вспышка. Также поддерживается технология улучшения кожи лица. Она может удалять с фото прыщи и т.п.

Основная камера тут представлена 64-Мп датчиком, модулем с ультраширокоугольным объективом и 2-Мп макрокамерой. В качестве аппаратной основы выступает процессор Snapdragon 778G. Установлен аккумулятор ёмкостью 4500 мАч с поддержкой 55-Вт зарядки.

Цены на Xiaomi Civi начинаются с $404. Когда устройство выйдет за пределами Китая, неясно.