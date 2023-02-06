Xiaomi представила новый смартфон Poco X5 Pro с процессором Snapdragon 778G

Основным обновлением этой линейки смартфонов является чипсет Snapdragon 778G с флагманским графическим процессором Adreno 642L. Он значительно быстрее, чем Snapdragon 695, на котором работал X4 Pro.

Кроме того, Xiaomi оснастила Pro удвоенной базовой памятью, 128 ГБ, но сохранила базовую оперативную память на уровне 6 ГБ. Смартфон оснащён 6,67-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 1080 x 2400 пикселей, частотой обновления 120 Гц. Дисплей стал ярче, достигнув пика 900 нит (по сравнению с 700 нит).

Что касается системы камер, то тут установлен 108-Мп датчик, 8-Мп сверхширокоугольный модуль и 2-Мп макрокамера. На передней панели есть 16-Мп камера. Питает устройство аккумулятор ёмкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки на 67 Вт.

Базовая модель Xiaomi Poco X5 сохраняет чипсет Snapdragon 695, но имеет вдвое больше базовой памяти — 128 ГБ. Скорость зарядки тут снижена до 33 Вт.

Точная информация о ценах и доступности двух телефонов будет объявлена ​​​​в ближайшее время.