Xiaomi представила обновлённую версию хитового Redmi Note 8

Redmi Note 8 2021 компания выпустила, чтобы отметить популярность оригинального Redmi Note 8 2019 года. Продажи этой модели преодолели отметку в 25 млн штук по всему миру.

Новая версия смартфона получила процессор MediaTek Helio G85, операционную систему MIUI 12.5 на базе Android 11, а также нанопокрытие корпуса, защищающее от брызг. В остальном устройство сохранило характеристики модели 2019 года. Правда, есть одно небольшое ухудшение — разрешение съёмки видео на основной камере упало с 4K30 до 1080p30.

Redmi Note 8 2021 предлагается в двух версиях: с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти и с 4 ГБ и 128 ГБ. Цены на новинку, к сожалению, пока неизвестны.