Xiaomi представила особую роскошную версию своей раскладушки Mix Flip 2

Xiaomi представила особую роскошную версию своей раскладушки Mix Flip 2Diamond Limited Edition
© Xiaomi
Главная особенность новинки — украшение в виде лабораторно выращенного бриллианта огранки «Купидон» с сертификатом NGTC. Задняя панель выполнена из кожи с текстурой крокодила и металлической вставкой с логотипом Xiaomi.
Смартфон доступен в двух цветах: Cherry Red (красный) и Glacier White (белый). Версия предлагается только с конфигурацией 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти. Цена — 6999 юаней (около $ 975). В комплекте идёт подарочная коробка с уникальным чехлом, жемчужными цепочками и текстурированным футляром для хранения.
По характеристикам Diamond Edition полностью повторяет обычный Mix Flip 2. Он оснащён внутренним экраном 6,86 дюйма и внешним 4,01 дюйма, оба с частотой обновления 120 Гц, яркостью до 3200 нит и разрешением 1.5K. Аккумулятор — 5165 мА·ч, поддерживает зарядку 67 Вт по кабелю и 50 Вт по беспроводу. Камеры разработаны совместно с Leica: два сенсора по 50 Мп и фронтальная камера на 32 Мп.
На данный момент специальная версия продаётся только в Китае. О выходе на мировой рынок информации нет.