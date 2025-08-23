Телефоны
Xiaomi представила особую роскошную версию своей раскладушки Mix Flip 2

Diamond Limited Edition
В июне Xiaomi выпустила складной смартфон Mix Flip 2 — первую в мире раскладушку на процессоре Snapdragon 8 Elite. До сих пор он был доступен в четырёх цветах: белом, пурпурном, зелёном и золотом. Теперь, к празднику Циси, компания представила особую версию — Mix Flip 2 Diamond Limited Edition.
© Xiaomi

Главная особенность новинки — украшение в виде лабораторно выращенного бриллианта огранки «Купидон» с сертификатом NGTC. Задняя панель выполнена из кожи с текстурой крокодила и металлической вставкой с логотипом Xiaomi.

Смартфон доступен в двух цветах: Cherry Red (красный) и Glacier White (белый). Версия предлагается только с конфигурацией 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти. Цена — 6999 юаней (около $ 975). В комплекте идёт подарочная коробка с уникальным чехлом, жемчужными цепочками и текстурированным футляром для хранения.

© Xiaomi

По характеристикам Diamond Edition полностью повторяет обычный Mix Flip 2. Он оснащён внутренним экраном 6,86 дюйма и внешним 4,01 дюйма, оба с частотой обновления 120 Гц, яркостью до 3200 нит и разрешением 1.5K. Аккумулятор — 5165 мА·ч, поддерживает зарядку 67 Вт по кабелю и 50 Вт по беспроводу. Камеры разработаны совместно с Leica: два сенсора по 50 Мп и фронтальная камера на 32 Мп.

На данный момент специальная версия продаётся только в Китае. О выходе на мировой рынок информации нет.