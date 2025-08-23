Xiaomi представила особую роскошную версию своей раскладушки Mix Flip 2

Главная особенность новинки — украшение в виде лабораторно выращенного бриллианта огранки «Купидон» с сертификатом NGTC. Задняя панель выполнена из кожи с текстурой крокодила и металлической вставкой с логотипом Xiaomi.

Смартфон доступен в двух цветах: Cherry Red (красный) и Glacier White (белый). Версия предлагается только с конфигурацией 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти. Цена — 6999 юаней (около $ 975). В комплекте идёт подарочная коробка с уникальным чехлом, жемчужными цепочками и текстурированным футляром для хранения.