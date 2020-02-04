Xiaomi представила первый смартфон под своим новым брендом Poco

О том, что Poco станет отдельным брендом, стало известно недавно. Хотя ранее компания уже выпустила знаменитый Pocophone F1.

Poco X2 работает на процессоре Snapdragon 730G. Его четверная камера имеет модули на 64 Мп (Sony IMX 686), 8 Мп (широкоугольный), 2 Мп (датчик глубины) и 2 Мп (макрокамера). Устройство может получать изображения в формате RAW и снимать видео с 960 кадрами в секунду.

Селфи-камера смартфона оснащена датчиками на 20 Мп (широкоугольная) и 2 Мп. Расположена она в вырезе в экране. Сканер отпечатков пальцев размещён на боковой панели.

Экран аппарат поддерживает частоту обновления в 120 Гц. Диагональ его равна 6,7 дюйма. Смартфон получил аккумулятор ёмкостью 4500 мАч и поддерживает быструю зарядку 27 Вт, которая заряжает Poco X2 с 0 до 40% за 25 минут. В общем-то, что характеристиками, что внешне, устройство является аналогом Redmi K30.

А теперь о главном — о ценах. Poco X2 в Индии будет стоить: за версию 6 ГБ + 64 ГБ — 15 999 рупий (около $224), 6 ГБ + 128 ГБ — 16 999 рупий ($239), 8 ГБ + 256 ГБ — 19 999 рупий ($281). Как видите, довольно недорого. Продажи аппарата начнутся 11 февраля.