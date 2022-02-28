Xiaomi представила Poco M4 Pro: достойные характеристики по компромиссной цене

Новинка оснащена 6,43-дюймовой AMOLED-панелью разрешением 1080 x 2400 пикселей и частотой обновления 90 Гц. Процессор здесь — Helio G96, пришедший на смену Dimensity 810 5G. Камера тоже претерпела изменения,. Датчик на 50 Мп уступил место датчику на 64 Мп. Его дополняют сверхширокоугольный модуль на 8 Мп и макрокамера на 2 Мп. Фронтальная камера получила сенсор на 16 Мп.

Аккумулятор характеризуется ёмкостью 5000 мАч, может заряжаться с нуля до 100% примерно за час. Цены на Poco M4 Pro начинаются с 220 евро (6/128 ГБ).