Xiaomi представила полностью собранный в Индии смартфон

Смартфон, по сути, ребрендинг Redmi Note 9 Pro 5G. Он оснащён 6,67-дюймовым экраном частотой обновления изображения 120 Гц. Mi 10i может работать в сетях 5G. Он имеет аккумулятор ёмкостью 4820 мАч. Полностью аппарат можно зарядить за 58 минут.

Основная камера Mi 10i представлена 108-Мп датчиком ISOCELL HM2, а также 8-Мп ультраширокоугольным модулем и 2-Мп макрокамерой и датчиком глубины. Селфи-камера здесь 16-Мп. Xiaomi утверждает, что она расположена в самом маленьком вырезе в экране.

Mi 10i за модель с 6 ГБ + 64 ГБ оценён в $290, за модель с 6 ГБ + 128 ГБ — в $300 и за модель с 8 ГБ + 128 ГБ — в $330.