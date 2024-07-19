Xiaomi представила Redmi K70 Ultra Champion Edition в стиле «Ламборгини»

Несмотря на то, что основной упор в Champion Edition сделан на «эстетику», основное аппаратное обеспечение у него такое же, как и у стандартной модели K70 Ultra. Устройство работает на чипсете MediaTek Dimensity 9300+ и может похвастаться OLED-дисплеем с разрешением 1,5K и частотой обновления 144 Гц. Экран, разработанный совместно с TCL, поддерживает ШИМ-затемнение с частотой 3840 Гц для превосходной защиты глаз в условиях недостаточной освещенности.

Система камер K70 Ultra включает основной 50-Мп сенсор Sony IMX906, 8-Мп ультраширокоугольный сенсор и 2-Мп макросенсор, улучшенные с помощью разработанного Xiaomi алгоритма обработки изображений AISP. Телефон также оснащен чипом усиления сигнала Pengpai T1 от Xiaomi, улучшающим работу WiFi на 12%, GPS на 20% и уровень сигнала 5G WiFi на 58%.

Среди других особенностей — аккумулятор емкостью 5500 мАч с быстрой зарядкой 120 Вт, сертификация IP68 для защиты от пыли и воды, а также чипы Surge P2, G1 и D1 собственной разработки для быстрой зарядки, управления питанием и обработки дисплея.