Xiaomi представила «самую быструю и лёгкую» прошивку в своей истории — MIUI 14

Xiaomi представила «самую быструю и лёгкую» прошивку в своей истории — MIUI 14Сегодня ждём ещё Xiaomi 13
Xiaomi сегодня провела презентацию, на которой представила в том числе новую версию своей прошивки — MIUI 14. Компания говорит, что эта «самая быстрая и лёгкая» операционная система в её истории.
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Xiaomi заявила, что значительно увеличила скорость работы системы во всех сценариях. Также прошивка стала потреблять меньше энергии и занимать меньше места в памяти смартфона. Остался лишь минимум приложений, которые нельзя удалить. Помимо этого, система сжимает приложения, которые редко используются.
Что касается внешнего вида, то в MIUI 14 появились большие настраиваемые иконки, виджет с тамагочи — виртуальным питомцем.
Скроллинг в системе стал более плавным, выросла скорость обнаружения наушников — на 50%, а также скорость подключения смартфона к смарт-ТВ — на 12%.
MIUI 14 сначала будет распространяться только на смартфонах китайских пользователей. Глобальный релиз состоится позже.