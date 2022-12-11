Xiaomi представила «самую быструю и лёгкую» прошивку в своей истории — MIUI 14

Xiaomi заявила, что значительно увеличила скорость работы системы во всех сценариях. Также прошивка стала потреблять меньше энергии и занимать меньше места в памяти смартфона. Остался лишь минимум приложений, которые нельзя удалить. Помимо этого, система сжимает приложения, которые редко используются.

Что касается внешнего вида, то в MIUI 14 появились большие настраиваемые иконки, виджет с тамагочи — виртуальным питомцем.