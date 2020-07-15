Xiaomi представила самые бюджетные смартфоны Redmi для глобального рынка

Смартфоны отличаются большими аккумуляторами — 5000 мАч у всех трёх моделей. У Redmi 9 установлен процессор MediaTek Helio G80, у Redmi 9C — Helio G35, а у Redmi 9A — Helio G25. У первых двух моделей камера многомодульная. У Redmi 9 — четверная (13 Мп, 8 Мп, 5 Мп и 2 Мп), а у Redmi 9C — тройная (13 Мп, 2 Мп и 2 Мп).

Эти смартфоны не зря назвали самыми бюджетными. Наиболее доступный из них — Redmi 9A — стоит всего 99 евро (около 8 тысяч рублей). Redmi 9C оценён в 119 евро (9,6 тысячи рублей), а Redmi 9 — в 149 либо 169 евро (12-14 тысяч рублей).

В России пока презентация смартфонов не анонсирована, но, скорее всего, Xiaomi привезёт их в страну.