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Сегодня 17:17
Xiaomi представила смартфон «убийцу» флагманов с впечатляющими характеристиками
Ещё одна новинка в честь юбилея
Помимо недешёвого Mi 10 Ultra компания Xiaomi сегодня представила смартфон «убийцу» флагманов с впечатляющими характеристиками — Redmi K30 Supreme Commemorative Edition или Redmi K30 Ultra.
Это два названия смартфона для разных рынков. Международная версия будет называться Redmi K30 Ultra. Смартфон выйдет в трёх цветах: чёрном, белом и зелёном.
Устройство получило AMOLED экран с частотой обновления 120 Гц. Такой дисплей не найдёшь в других нефлагманских моделях. Диагональ его составляет 6,67 дюйма. У смартфона фронтальная камера расположена на выдвижном модуле, поэтому в экране нет никаких вырезов.
Redmi K30 Ultra работает на процессоре Dimensity 1000+, оснащён аккумулятором ёмкостью 4500 мАч, есть поддержка быстрой 33-ваттной зарядки. В основной камере у него находится 64-Мп основной датчик.
Цены на разные версии Redmi K30 Ultra такие:
- 6 ГБ/128 ГБ — 1999 юаней (около 21 тысячи рублей);
- 8 ГБ/128 ГБ — 2199 юаней (примерно 23 тысячи рублей);
- 8 ГБ/256 ГБ — 2499 юаней (чуть больше 26 тысяч рублей);
- 8 ГБ/512 ГБ — 2699 юаней (28,4 тысячи рублей).