Xiaomi представила смартфон «убийцу» флагманов с впечатляющими характеристиками

Это два названия смартфона для разных рынков. Международная версия будет называться Redmi K30 Ultra. Смартфон выйдет в трёх цветах: чёрном, белом и зелёном.

Устройство получило AMOLED экран с частотой обновления 120 Гц. Такой дисплей не найдёшь в других нефлагманских моделях. Диагональ его составляет 6,67 дюйма. У смартфона фронтальная камера расположена на выдвижном модуле, поэтому в экране нет никаких вырезов.

Redmi K30 Ultra работает на процессоре Dimensity 1000+, оснащён аккумулятором ёмкостью 4500 мАч, есть поддержка быстрой 33-ваттной зарядки. В основной камере у него находится 64-Мп основной датчик.

Цены на разные версии Redmi K30 Ultra такие: