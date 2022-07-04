Xiaomi представила свой флагманский смартфон с лучшей камерой — Xiaomi 12S Ultra

Xiaomi представила свой флагманский смартфон с лучшей камерой — Xiaomi 12S UltraИ другие модели линейки
У Xiaomi 12S Ultra установлен и наиболее массивный блок камеры. Он состоит из трёх сенсоров на 50 Мп — основной модуль, телефото и ширик. Фронтальная камера тут 32-мегапиксельная. Первый 50-Мп сенсор — это1-дюймовый Sony IMX989. Кроме того, камеры всех моделей 12S настроены компанией Leica, производителем фотооборудования.
Что касается остальных характеристик, то у модели Xiaomi 12S Ultra 6,73-дюймовый AMOLED-экран частотой 120 Гц, процессор Snapdragon 8+ Gen 1, аккумулятор ёмкостью 4860 мАч с поддержкой проводной зарядки на 67 Вт, беспроводной на 50 Вт, реверсивной на 10 Вт.
У базовой модели Xiaomi 12S экран поменьше, процессор тот же, а камера состоит из датчиков на 50 Мп (основная), 13 Мп (сверхширокоугольная), 5 Мп (макро). Ёмкость аккумулятора тут тоже меньше, работает всё с теми же 67 Вт.
А вот Xiaomi 12S Pro отличился поддержкой 120-Вт зарядки.
Цены на модели следующие:
- Xiaomi 12S — от 3999 юаней (около 33 000 рублей)
- Xiaomi 12S Pro — от 4699 юаней ( примерно 39 200 рублей)
- Xiaomi 12S Ultra — от 5999 юаней (около 49 800 рублей)