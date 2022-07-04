Xiaomi представила свой флагманский смартфон с лучшей камерой — Xiaomi 12S Ultra

У базовой модели Xiaomi 12S экран поменьше, процессор тот же, а камера состоит из датчиков на 50 Мп (основная), 13 Мп (сверхширокоугольная), 5 Мп (макро). Ёмкость аккумулятора тут тоже меньше, работает всё с теми же 67 Вт.

А вот Xiaomi 12S Pro отличился поддержкой 120-Вт зарядки.