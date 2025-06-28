Xiaomi представила свои первые умные очки с ИИ

Очки стоят от 1999 юаней (около 279 долларов) и оснащены камерой на 12 мегапикселей и чипом Qualcomm AR1. Батареи хватает на 8,6 часа работы, а зарядка занимает всего 45 минут. Очки поддерживают голосовые команды через голосового помощника XiaoAI — можно фотографировать, записывать видео, переводить текст и даже сканировать QR-коды для оплаты.

С выходом этих очков Xiaomi присоединилась к быстро растущему рынку умных очков, где уже активно работают такие компании, как Huawei и Baidu. По прогнозам, в 2025 году рынок станет ещё более конкурентным, с появлением десятков новых моделей.