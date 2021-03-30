Xiaomi представила свой первый смартфон с гибким экраном Mi Mix Fold

Устройство оснащено основным AMOLED экраном диагональю 8,01 дюйма (в разложенном виде). Разрешение дисплея составляет 2480 x 1860 пикселей, а частота обновления 120 Гц. У аппарата есть и дополнительный внешний экран диагональю 6,52 дюйма. Его частота обновления снижена до 90 Гц, а разрешение равно 2520 x 840 пикселей.

Mi Mix Fold получил четыре стереодинамика, которые были разработаны в партнёрстве с Harman/Kardon.

Xiaomi обещает, что новый смартфон способен выдержать миллион складываний и раскладываний. Во время тестов Mi Mix Fold нормально пережил 200 тысяч сгибаний подряд.

Устройство питает аккумулятор ёмкостью 5020 мАч. Как и смартфоны Mi 11 Ultra/Pro, новинка поддерживает быструю зарядку мощностью 67 Вт. В основе гибкого аппарата лежит процессор Snapdragon 888 — мощнейший у Qualcomm на данный момент.

По части камеры Mi Mix Fold оснащён датчиком изображения на 108 Мп. Также в устройстве используется технология «жидких линз» и собственный процессор для обработки изображений Xiaomi Surge C1. Компания обещает, что смартфон будет делать отличные снимки в условиях плохой освещённости.