Xiaomi представила свой самый мощный игровой смартфон

Xiaomi представила свой самый мощный игровой смартфонBlack Shark 4S Pro
В новой серии две модели: Black Shark 4S и Black Shark 4S Pro. Оба смартфона оснащены AMOLED-экранами диагональю 6.67 дюйма и частотой обновления 144 Гц. Частота опроса сенсорного слоя составляет 720 Гц. Это снижает задержку отклика до 8,3 миллисекунды.
Также обе модели получили 8-Мп ультраширокоугольную камеру, 2-Мп датчик глубины и 20-Мп селфи-камеру. У 4S Pro стоит основной 64-Мп модуль, а у 4S — 48 Мп. Модель 4S Pro также оснащена неоновым зелёным светодиодным индикатором, который может загораться во время игр в качестве индикатора «не беспокоить». Ещё старшая модель может похвастаться процессором Snapdragon 888+.
Цены на стандартный Black Shark 4S начинаются с 2699 юаней (около 30 тысяч рублей), а на 4S Pro — с 4799 юаней (около 53 500 рублей).