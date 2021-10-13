Xiaomi представила свой самый мощный игровой смартфон

Также обе модели получили 8-Мп ультраширокоугольную камеру, 2-Мп датчик глубины и 20-Мп селфи-камеру. У 4S Pro стоит основной 64-Мп модуль, а у 4S — 48 Мп. Модель 4S Pro также оснащена неоновым зелёным светодиодным индикатором, который может загораться во время игр в качестве индикатора «не беспокоить». Ещё старшая модель может похвастаться процессором Snapdragon 888+.

Цены на стандартный Black Shark 4S начинаются с 2699 юаней (около 30 тысяч рублей), а на 4S Pro — с 4799 юаней (около 53 500 рублей).