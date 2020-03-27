Xiaomi представила удешевлённую версию флагмана Mi 10

Новинку показали в рамках презентации глобальной версии флагманского смартфона Mi 10. Как и старшая модель, Mi 10 Lite получила поддержку 5G. Работает устройство на процессоре Snapdragon 765G (у Mi 10 Snapdragon 865). Оснастили смартфон экраном диагональю 6,57 дюйма со встроенным сканером отпечатков пальцев, в общем, как у старшей версии. Камера у новинки имеет основной датчик на 48 Мп вместо 108-мегапиксельного, как у Mi 10. «Фронталка» у Lite 16-мегапиксельная. Питает устройство аккумулятор ёмкостью 4160 мАч. Есть поддержка быстрой 20-ваттной зарядки.

Цены на Mi 10 Lite 5G начинаются от 349 евро. Что касается, кстати, глобальной версии Mi 10, то она оценена в 799 евро, а Mi 10 Pro — в 999 евро.