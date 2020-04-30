Xiaomi представила удешевлённую версию флагманского Mi Note 10

Mi Note 10 Lite оснащён камерой с 64-мегапиксельным датчиком Sony IMX686. Помимо него есть ещё три вспомогательных сенсора. Устройство работает на процессоре Snapdragon 730G, а питает его аккумулятор ёмкостью 5260 мАч. Этого, как обещает компания, должно хватить на два дня жизни телефона. Поддерживается быстрая 30-ваттная зарядка. Можно зарядить на 100% за 64 минуты. Есть модуль NFC.

Экран у аппарата получил диагональ 6,47 дюйма. Работает под управлением MIUI 11 на Android 10. Есть разъём для наушников.

Mi Note 10 Lite будет выпущен в трёх цветах: фиолетовом, белом и чёрном. Цены на смартфон такие: за версию 6 ГБ + 128 ГБ — 399 евро, за 6 ГБ + 64 ГБ — 349 евро. Будет доступен с середины мая.