Xiaomi представила удешевлённый флагманский смартфон Mi 9 SE

Xiaomi Mi 9 SE оснащается 5,97-дюймовым Super AMOLED дисплеем разрешением Full HD+ (1080 х 2280 пикселей) с каплевидным вырезом, основной тройной камерой 48+8+13 Мп, 20-мегапиксельной фронтальной камерой. Аппаратной основой стал процессор Snapdragon 712, 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти.

Аккумулятор обладает ёмкостью 3070 мАч, быстрой зарядкой мощностью 18 Вт, беспроводная зарядка не предусмотрена. Поддерживаются две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth 5, GPS/ГЛОНАСС/Beidou, NFC, есть порт USB Type-C. Смартфон работает под управлением Android 9.0 Pie с фирменной оболочкой MIUI 10.

Xiaomi Mi 9 SE предлагается по цене 297 долларов за 6+64 ГБ, 341 долларов за 6+128 ГБ. Продажи в Китае стартуют 1 марта 2019 года.