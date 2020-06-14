Xiaomi представила умеющий создавать туман вентилятор

Вентилятор является портативным. Имеет бесщеточный двигатель постоянного тока и обладает низким уровнем шума. Сообщается, что вентилятор не нагревается даже при длительном использовании. Срок его службы увеличен на 50% по сравнению с аналогами.

У вентилятора доступны три режима вращения — 3200, 4100 и 5100 оборотов в минуту — и два режима туманообразования. Устройство оснащено специальным отсеком для воды, которая затем продувается через распылительные форсунки. Это позволяет создавать туман из крошечных водяных капель.

Вентилятор имеет аккумулятор ёмкостью 2000 мАч. Одного заряда хватает на 12, 9 и 3,4 часа работы на разных скоростях.