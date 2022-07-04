Xiaomi представила версию флагмана Xaiomi 12S Pro на процессоре MediaTek

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Xiaomi представила версию флагмана Xaiomi 12S Pro на процессоре MediaTekОна отличается от основной не только процессором
Сегодня Xiaomi презентовала новую линейку смартфонов Xiaomi 12S. Они все получили новый процессор Snapdragon 8 Gen1 Plus. Однако чуть позже выяснилось, что компания выпустит ещё одну версию Pro-модели Xiaomi 12S — с чипсетом MediaTek Dimensity 9000.
Точнее, в Xiaomi 12 Pro Mediatek Dimensity 9000 Edition будут на выбор два чипа: модель 9000 или 8100. Оба поддерживают 5G.
Данная версия телефона отличается от базовой на Snapdragon не только процессором. В Xiaomi Mi 12 Pro Dimensity ещё и увеличена батарея — до 5160 мАч с 4600. Но при этом смартфон лишился своей изюминки — поддержки 120-Вт зарядки. Тут доступна только 67 Вт.
Данную версию смартфона оценили в:
- 8 ГБ + 128 ГБ — 3999 юаней (около 33,4 тысячи рублей)
- 12 ГБ + 256 ГБ — 4499 юаней (примерно 37,6 тысячи рублей).