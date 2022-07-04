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Xiaomi представила версию флагмана Xaiomi 12S Pro на процессоре MediaTek

Она отличается от основной не только процессором
Сегодня Xiaomi презентовала новую линейку смартфонов Xiaomi 12S. Они все получили новый процессор Snapdragon 8 Gen1 Plus. Однако чуть позже выяснилось, что компания выпустит ещё одну версию Pro-модели Xiaomi 12S — с чипсетом MediaTek Dimensity 9000.
Xiaomi представила версию флагмана Xaiomi 12S Pro на процессоре MediaTek

Точнее, в Xiaomi 12 Pro Mediatek Dimensity 9000 Edition будут на выбор два чипа: модель 9000 или 8100. Оба поддерживают 5G.

Xiaomi представила версию флагмана Xaiomi 12S Pro на процессоре MediaTek

Данная версия телефона отличается от базовой на Snapdragon не только процессором. В Xiaomi Mi 12 Pro Dimensity ещё и увеличена батарея — до 5160 мАч с 4600. Но при этом смартфон лишился своей изюминки — поддержки 120-Вт зарядки. Тут доступна только 67 Вт.

Данную версию смартфона оценили в:

  • 8 ГБ + 128 ГБ — 3999 юаней (около 33,4 тысячи рублей)
  • 12 ГБ + 256 ГБ — 4499 юаней (примерно 37,6 тысячи рублей).
Источник:Xiaomi
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#Xiaomi 12S Pro
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