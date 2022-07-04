Xiaomi представила версию флагмана Xaiomi 12S Pro на процессоре MediaTek

Данная версия телефона отличается от базовой на Snapdragon не только процессором. В Xiaomi Mi 12 Pro Dimensity ещё и увеличена батарея — до 5160 мАч с 4600. Но при этом смартфон лишился своей изюминки — поддержки 120-Вт зарядки. Тут доступна только 67 Вт.

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