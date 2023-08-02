Xiaomi представит новый Redmi уже завтра

Утечка спецификаций Redmi K60 Ultra предполагает наличие 6,67-дюймовой OLED-панели с разрешением 1,5K и частотой обновления 144 Гц. Безопасность обеспечивает расположенный под дисплеем датчик отпечатков пальцев.

K60 Ultra, возможно, будет доступен в двух конфигурациях - с 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ памяти и с 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ памяти. Ожидается, что устройство будет оснащено аккумулятором емкостью 5 000 мАч или 5 500 мАч, поддерживающим быструю зарядку мощностью 120 Вт.