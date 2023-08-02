Xiaomi представит новый Redmi уже завтра

Xiaomi представит новый Redmi уже завтраСкорее всего это будет Redmi K60 Ultra
Дебют долгожданного Redmi K60 Ultra уже не за горами. По крайней мере компания официально подтвердила проведение мероприятия, которое состоится завтра, 3 августа, в Китае.
Афиша мероприятия, опубликованная на сайте Redmi в Weibo, намекает на интересные характеристики предстоящего устройства. Основное внимание уделяется двум ключевым партнерам - компаниям MediaTek и Pixelworks. Ожидается, что смартфон будет оснащен чипсетом MediaTek Dimensity 9200 Plus и дисплейным чипом от Pixelworks.
Утечка спецификаций Redmi K60 Ultra предполагает наличие 6,67-дюймовой OLED-панели с разрешением 1,5K и частотой обновления 144 Гц. Безопасность обеспечивает расположенный под дисплеем датчик отпечатков пальцев.
K60 Ultra, возможно, будет доступен в двух конфигурациях - с 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ памяти и с 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ памяти. Ожидается, что устройство будет оснащено аккумулятором емкостью 5 000 мАч или 5 500 мАч, поддерживающим быструю зарядку мощностью 120 Вт.