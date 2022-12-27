Xiaomi прекратила поддержку некоторых моделей смартфонов. Список

В список вошли Redmi 8, Redmi 8A, Redmi K30 5G и POCO X2. Эти смартфоны уже можно назвать устаревшими и их использование сопряжено с определённым риском, поскольку они больше не будут получать обновления для системы безопасности.

Отмечается, что многие пользователи POCO X2 ждали обновления до MIUI 13, но теперь ясно, что этого никогда не произойдёт.