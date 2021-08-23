Xiaomi прекратила производство смартфонов Redmi Note 10 из-за дефицита

Xiaomi Redmi Note 10 работает на процессоре Snapdragon 678, оснащён 48-Мп камерой, аккумулятором на 5000 мАч, поддерживает 33-Вт быструю зарядку.

Между тем Xiaomi Индонезия призывает пользователей покупать Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 10S и Redmi Note 10 5G.

Стоит отметить, что со смартфонами Redmi Note 10 у Xiaomi было не всё гладко после запуска. Весной владельцы этих моделей стали жаловаться, что дисплеи устройств зависают, плохо реагируют на касания, мерцают, когда экран находится в режиме 120 Гц или когда активирован тёмный режим.