Xiaomi прекратила производство смартфонов Redmi Note 10 из-за дефицита

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Сегодня в 17:05
Xiaomi прекратила производство смартфонов Redmi Note 10 из-за дефицитаЭто общая проблема
Индонезийское подразделение Xiaomi объявило, что перестало производить смартфоны Redmi Note 10 и призвало людей покупать другие модели из той же линейки. Причина тому, как утверждается, глобальный дефицит чипов. Скорее всего, это распространится на все рынки.
Xiaomi Redmi Note 10 работает на процессоре Snapdragon 678, оснащён 48-Мп камерой, аккумулятором на 5000 мАч, поддерживает 33-Вт быструю зарядку.
Между тем Xiaomi Индонезия призывает пользователей покупать Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 10S и Redmi Note 10 5G.
Стоит отметить, что со смартфонами Redmi Note 10 у Xiaomi было не всё гладко после запуска. Весной владельцы этих моделей стали жаловаться, что дисплеи устройств зависают, плохо реагируют на касания, мерцают, когда экран находится в режиме 120 Гц или когда активирован тёмный режим.