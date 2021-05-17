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Сегодня в 16:39
Xiaomi придумала, как ускорить зарядку смартфонов
Будет использовать двухэлементные батареи
Появилась информация о том, что Xiaomi работает над аккумуляторами для смартфонов, которые поддерживают технологию параллельной зарядки. Это позволит увеличить скорость зарядки.
Такие батареи будут состоять из двух элементов. Обе части должны будут заряжаться одновременно, по крайней мере, таков должен быть смысл слова «параллельная».
Ранее в этом году Xiaomi представила смартфон Mi 11 Pro с батареей на 5000 мАч, которая поддерживает 67-Вт зарядку. В будущем компания может предложить поддержку до 120 Вт. Это, конечно, не новая технология, но пока не распространённая.
Xiaomi может улучшить эту технологию и увеличить количество смартфонов, в которых она используется. К сожалению, это неподтверждённая информация, поэтому к ней стоит отнестись с долей скепсиса.