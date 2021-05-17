Xiaomi придумала, как ускорить зарядку смартфонов

Такие батареи будут состоять из двух элементов. Обе части должны будут заряжаться одновременно, по крайней мере, таков должен быть смысл слова «параллельная».

Ранее в этом году Xiaomi представила смартфон Mi 11 Pro с батареей на 5000 мАч, которая поддерживает 67-Вт зарядку. В будущем компания может предложить поддержку до 120 Вт. Это, конечно, не новая технология, но пока не распространённая.

Xiaomi может улучшить эту технологию и увеличить количество смартфонов, в которых она используется. К сожалению, это неподтверждённая информация, поэтому к ней стоит отнестись с долей скепсиса.