Ferra
Телефоны
Сегодня 20:17

Xiaomi придумала новые варианты размещения селфи-камеры

Хотя казалось бы, куда ещё
Производители смартфонов постоянно пытаются что-то придумать с размещением фронтальной камеры. «Чёлки» и отверстия мешают «растянуть» экран на всю поверхность передней панели, а выдвижные модули и подэкранные сенсоры пока довольно редки (и, очевидно, дороги). Xiaomi же не перестаёт предлагать новые идеи.

В новом патенте компании описаны несколько вариантов размещения селфи-камеры в смартфоне. Причём двойной селфи-камеры. Судя по рисункам, Xiaomi хочет разнести датчики изображения по разным углам.

В первом варианте сенсоры оказываются расположены в небольших вырезах на экране. Во втором — углы дисплея просто закруглены. Третий вариант предполагает наличие «ушек» в корпусе. А вот четвёртый, самый простой, явно может проиграть в конкурентной гонке.

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 2

Вероятно, одно из этих решений мы увидим в каком-нибудь недорогом смартфоне Xiaomi. Во флагманах компания, скорее всего, будет устанавливать подэкранные камеры.

Самое читаемое