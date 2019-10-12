Xiaomi придумала новые варианты размещения селфи-камеры

В новом патенте компании описаны несколько вариантов размещения селфи-камеры в смартфоне. Причём двойной селфи-камеры. Судя по рисункам, Xiaomi хочет разнести датчики изображения по разным углам.

В первом варианте сенсоры оказываются расположены в небольших вырезах на экране. Во втором — углы дисплея просто закруглены. Третий вариант предполагает наличие «ушек» в корпусе. А вот четвёртый, самый простой, явно может проиграть в конкурентной гонке.