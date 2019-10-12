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Сегодня 20:17
Xiaomi придумала новые варианты размещения селфи-камеры
Хотя казалось бы, куда ещё
Производители смартфонов постоянно пытаются что-то придумать с размещением фронтальной камеры. «Чёлки» и отверстия мешают «растянуть» экран на всю поверхность передней панели, а выдвижные модули и подэкранные сенсоры пока довольно редки (и, очевидно, дороги). Xiaomi же не перестаёт предлагать новые идеи.
В новом патенте компании описаны несколько вариантов размещения селфи-камеры в смартфоне. Причём двойной селфи-камеры. Судя по рисункам, Xiaomi хочет разнести датчики изображения по разным углам.
В первом варианте сенсоры оказываются расположены в небольших вырезах на экране. Во втором — углы дисплея просто закруглены. Третий вариант предполагает наличие «ушек» в корпусе. А вот четвёртый, самый простой, явно может проиграть в конкурентной гонке.
Вероятно, одно из этих решений мы увидим в каком-нибудь недорогом смартфоне Xiaomi. Во флагманах компания, скорее всего, будет устанавливать подэкранные камеры.
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