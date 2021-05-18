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Сегодня в 13:09
Xiaomi придумала смартфон-конструктор
Можно менять в нём камеры
Модульный смартфон — это не новая идея. В 2009 году израильская компания Modu выпустила мобильник-конструктор, но он не стал успешным. Тем не менее, Xiaomi продолжает думать в этом направлении и запатентовала смартфон-конструктор.
Описанной в патентной документации аппарат сделан из разных модулей с разными функциями. Всего описаны три модуля. Первый содержит материнскую плату и систему камер, второй — батарею, а третий — формирует нижнюю часть смартфона. Рендеры на основе патента сделал Concept Creator.
Два модуля из трёх также оснащены экраном, и когда оба соединены, получается большая панель без видимых зазоров. Модули можно прикреплять и снимать с помощью скользящего механизма в виде рельсов.
Xiaomi описала два разных типа модулей камеры. Один из них — это система камер квадратной формы с тремя датчиками и светодиодной вспышкой. Второй — система камер с четырьмя датчиками.
Выйдет ли такое устройство на рынок, неясно.