Xiaomi придумала смартфон-конструктор

Два модуля из трёх также оснащены экраном, и когда оба соединены, получается большая панель без видимых зазоров. Модули можно прикреплять и снимать с помощью скользящего механизма в виде рельсов.

Xiaomi описала два разных типа модулей камеры. Один из них — это система камер квадратной формы с тремя датчиками и светодиодной вспышкой. Второй — система камер с четырьмя датчиками.

Выйдет ли такое устройство на рынок, неясно.