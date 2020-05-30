Xiaomi принимает в России заявки на получение новых смартфонов для обзора

Чтобы стать одним из обзорщиков, нужно оставить заявку тут. В Google-форме следует указать имя, адрес электронной почты, Mi ID, никнейм в Telegram, номер телефона, адрес доставки и ссылку на лучший обзор (то есть люди совсем без опыта поучаствовать в акции не смогут). Кроме того, в форме следует выбрать смартфон для тестирования.

Заявки будут принимать до конца сегодняшнего дня, 30 мая. Уже завтра будут объявлены итоги отбора.