Xiaomi приостановила бета-обновления MIUI 14 для некоторых устройств

Согласно последнему официальному заявлению Xiaomi, еженедельные обновления MIUI 14 Beta для некоторых смартфонов будет приостановлены в ближайшем будущем. Апдейты больше не будут доступны для Redmi K40 Pro / Pro+, Redmi K40, Xiaomi Mi 10S, Xiaomi Mi 11 Lite 5G, Redmi K40 Gaming и Redmi Note 10 Pro 5G после 21 апреля 2023 года.

Стоит отметить, что каждый смартфон имеет определённый уровень поддержки программного обеспечения. 21 апреля перечисленные модели получат последнее еженедельное бета-обновление MIUI 14. При этом Смартфоны продолжат получать стабильные обновления MIUI 14.